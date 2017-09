Troverdighet når det gjelder samferdselsprosjekter

leserbrev

God og trygg vei er helt grunnleggende for bosetting og utvikling av næringslivet i Nord-Troms. E6 er hovedferdselsåra gjennom vår region og må prioriteres. Kvænangsfjellet er den største flaskehalsen på E6, og er stengt altfor ofte om vinteren. Vår samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har vært på besøk her, og kjenner godt til problemet. Dette er hovedgrunnen til at Kvænangsfjellet er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP), og oppstart blir i 2018 hvis alt går som planlagt. Med FrP i regjering er snart Sørkjosfjellet ferdig. Det var et prosjekt som gikk inn og ut av NTP i flere tiår, men som først ble gjennomført da vi kom i regjering. Om et år er også tunellen gjennom Nordnesfjellet ferdig. Strekningen mellom Olderdalen og Langslett skal også rustes opp i kommende NTP, denne med en tidshorisont på 12 år fra 2018 til 2030. Disse eksemplene viser hvilket parti som har troverdighet når det gjelder å gjennomføre store samferdselsprosjekter.

Vedrørende fylkesveiene er situasjonen meget alvorlig. Vi har et vedlikeholdsetterslep som er beregnet til nærmere åtte milliarder kroner i vårt fylke. Hovedårsaken til at dette er så høyt, er at daværende regjering i 2010 gjennomførte noe de kalte for ”Forvaltningsreformen”. Da ble 1200 kilometer med riksvei omklassifisert til fylkesveier i Troms, samtidig som det ikke fulgte med penger til årlig vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet øker ikke lengre, men det er svært utfordrende å redusere det raskt nok. Det kan nevnes at i 2009 var vedlikeholdsetterslepet på 2,8 milliarder kroner. Vårt parti har foreslått at viktige næringsveier skal tilbakeføres til staten. Riksveiene er mer trafikkert enn fylkesveiene, og har en høyere prioritet når det gjelder vedlikehold. I vår region gjelder det først og fremst veien til Skjervøy, strekningen mellom Lyngseidet og Oteren, og da spesielt forlengelse av tunellen i Furuflaten. Må også nevne veien opp Reisadalen - som er blitt adskillig dårligere etter at den ble fylkesvei. I tillegg har vi mange flere fylkesveier som er i elendig forfatning.

I disse valgtider er det lett å love svært mye, og det skal jeg passe meg for å gjøre. Men det jeg kan love, er at mitt parti vil fortsette å prioritere samferdsel i de neste fire årene hvis vi får fornyet tillit. Det er kanskje ikke uten grunn at vi også blir kalt for ”samferdselspartiet”, og det synes jeg er helt greit. Håper dere som leser dette er av samme oppfatning. Godt valg!