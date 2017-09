Kampen mot skjemaveldet

leserbrev

Arbeidet med å gjøre hverdagen enklere for bedrifter i Troms har gitt resultater. Men vi gir oss ikke der.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke kritiserer Solberg-regjeringen for at det ikke er blitt enklere å drive bedrift i Norge. De tar feil.

I Virkes undersøkelse i 2016 svarte 10 prosent at de opplever færre reguleringer og rapporteringskrav i sin bedrift. I 2017 svarte 20 prosent at de opplever en enklere hverdag i sine bedrifter. På bare ett år har altså dobbelt så mange merket endringer i sin bedrift, ifølge Virkes egen undersøkelse, som ble offentliggjort tirsdag denne uken.

Dette er en positiv utvikling, og det går rett vei.

Å forenkle det administrative arbeidet i en bedrift er ikke gjort på ett blunk. Arbeidet med å forenkle hverdagen til bedriftene kan sammenlignes med et langdistanseløp. Over tid vil mange små tiltak føre til en lettere, og mer digitalisert hverdag.

Regjeringen nådde en milepæl i juni i år, da vi kunne melde at vi nå har kuttet næringslivets årlige kostander med 15 milliarder kroner. Vi har foreslått endringer i regnskapsloven som alene vil spare næringslivet for 1 milliard kroner. De fleste småbedrifter i Norge trenger for eksempel ikke lengre å levere årsberetning. I stedet for å drive papirarbeid, kan man heller bruke tiden på å skape verdier og nye jobber.

Andre endringer vi har gjort er innenfor områder som skatt, moms, bokføring og regnskap, aksjelovgivning, tinglysing, sykelønn og offentlige anskaffelser. I tillegg har digitalisering vært en viktig del av arbeidet. Et av våre mål er at vi skal ha en ubrutt digital linje fra bokføring til avsluttet skatteoppgjør. Alle departementer og etater som krever en form for rapportering, må utvikle elektroniske løsninger. Og når vi fjerner hindringer for bedriftene, skal vi ikke lage nye. Det sørger blant annet Regelrådet for.

Nå er det ikke slik at norske næringslivsledere kan putte 15 milliarder kroner rett i lomma. Hvert år fremover vil bedriftenes kostnader være 15 milliarder kroner lavere. Og vi fortsetter arbeidet på mange fronter for å redusere kostandene for næringslivet i årene som kommer.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på regjeringens forenklingsarbeid, inkludert fra Virke. Samtidig vet vi godt at mye gjenstår. Vi fortsetter den intensive satsingen med å gjøre hverdagen enklere for både små og store bedrifter.