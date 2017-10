- Politikernes og ordførers næringsrettede og utadrettede arbeid har vært veldig positivt for Lyngens fremtidige utviklingsmuligheter

leserbrev

Det private næringslivet i Lyngen er unikt, man skal lete lenge etter en kommune som har en slik bredde og variasjon i yrkesomfanget. De siste 2 årene har vi også sett at flere spennende bedrifter har etablert seg i Lyngen og det eksisterer en ny giv og positivitet som man ikke har sett på lenge.

En viktig årsak til dette er den måten politikerne, med ordfører i spissen, har jobbet på. I det private næringsliv handler det ofte om fart og handlekraft, noe som kan komme i konflikt med f.eks. konvensjoner i byråkrati og offentlig forvaltning.

For bedrifter i oppstarts- og vekstfase er det derfor essensielt å ha politikere i front som baner vei og sørger for at rammevilkårene fungerer optimalt. Dette er en god suksessoppskrift som har fungert på en rekke kommuner i Norge. Felles for disse er proaktive politikere, som fronter kommunen utad, som følger opp byråkratiet og som skjønner viktigheten av et sterkt næringsliv.

Uten et sterkt og lønnsomt næringsliv så vil folketallet synke i utkantkommuner, dette skjønner alle. Det er næringslivet og de arbeidsplassene som skapes der som er grunnlaget for vekst i befolkningen. For at Lyngen skal kunne tiltrekke seg kompetente mennesker i «forplantningsdyktig» alder så må vi jobbe sammen, både det offentlige og private, for å kunne tilby gode og spennende arbeidsplasser.

Dette har våre politikere skjønt og aktører i Lyngen ser positivt på den næringspolitiske retningen som har vært rådende de siste årene. Flere av disse vil med dette sende et signal om at man synes politikernes og ordførers næringsrettede og utadrettede arbeid har vært proaktivt, og generelt sett veldig positivt for Lyngens fremtidige utviklingsmuligheter.