Drit i statusene. Likes har aldri reddet liv

leserbrev

Okey folkens.

Da er den her igjen, oktober måned. Høsten har kommet, sola skinner, gresset er grønt, trærne er rød og det er generelt dritfint overalt. Likevel har jeg klart å få et ganske anstrengt forhold til oktober. Og det er på grunn av noe som egentlig er veldig fint, nemlig Rosa Sløyfe.

For nesten nøyaktig to år siden, i midten av september 2015 fikk jeg vite at den kulen som jeg fant i brystet var kreft. Dette var bare et halvt år siden min kjære pappa også hadde fått en kreftdiagnose. 2015 starta bra, men utvikla seg til å bli et piece of shit år.

I starten av oktober, når rosa sløye-aksjonen starta for fullt, starta jeg med min behandlig. Uansett hvor jeg snudde hodet, så jeg den jævla rosa sløyfa. På T-banen, på alle butikker i hele verden, på plakater i bybildet, på internett og tilogmed på de fordømte høyballene på landet var alt rosa. "Kjøp en rosa sløyfe og få en kaffe mocca på kjøpet". Facebook var full av statuser med "kopier hvis du kjenner noen som har, eller har dødd av kreft". Det er ikke akkurat enkelt å forsøke å glemme at hverdagen har blitt snudd på hodet når du får hele dritten trykt opp i trynet 24/7.

Jeg ble ferdig med behandlinga i 2016, håret har grodd ut og formen er fin. Min fantastiske, umistelige pappa gikk bort i april.

Det jeg prøver å si er vel noe sånn som: Ta hensyn. Ikke kopier idiotiske statuser, det hjelper ingen. Donér gjerne penger til forskning, sjekk både tits, testikler og livmor regelmessig, og oppfordre andre til å gjøre det samme.

Sånne ting hjelper.

Men pliz, drit i de idiotiske statusene.

Likes har aldri reddet liv.

Hvert år får over 300 kvinner livmorhalskreft. Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Hvis det er over tre år siden forrige prøve, får kvinnene brev fra Kreftregisteret med påminnelse om å bestille time hos fastlege for å ta celleprøven.

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer 3400 kvinner hvert år. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Hvis du jevnlig ser og kjenner på brystene, blir du lettere oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

Endringer i brystene trenger ikke bety at du har kreft. Men gå til legen hvis du oppdager forandringer som ikke er normale for deg.

I regi av Kreftregisteret tilbys brystkreftscreening (masseundersøkelse) til kvinner mellom 50 og 69 år gjennom Mammografiprogrammet.

Fakta fra kreftforeningen.no