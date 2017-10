leserbrev

I dagens avis ser jeg at det planlegges premiereforestilling for den nye Baalsrud-filmen, «Den 12. mann», og det antydes at både Furustua og «uterommet» kan være aktuelle alternativ.

Furustua er jo geografisk relevant all den tid en sentral del av handlingen i storyen er lokalisert til dette området, men romkapasiteten er vel ikke egnet for en anledning som denne … En utendørs forestilling i vintervær virker heller ikke spesielt tillokkende, selv om kulissene er aldri så storslåtte. En så festlig anledning som en filmpremiere med «lokal identitet», bør etter min mening finne sted under flotte rammer i et dertil egnet lokale.

Hvorfor ikke Solhov? Praktbygget og stedsikonet et par kilometer sør for Lyngseidet har historisk sett fungert som lokalsamfunnets storstue … en funksjon som toppet seg med et storstilt arrangement i anledning besøket av Kong Olaf i 1959. Under denne «kongemiddagen» var alle de mest sentrale hjelperne for Jan i Baalsrud under hans ferd mot Sverige invitert som æresgjester. Solhov var dessuten tysk forlegning under krigen, og i verkstedet i kjelleren snekret vaktmester Martin Jensen den skikjelken som ble benyttet under ferden opp fra Revdalen og inn på fjellet ved Manndalen. Jensen gjorde altså snekkerjobben med tyskere rundt seg på alle kanter …

Så til hovedpoenget; Norges-premieren på filmen «NI LIV» (1957) var blant annet lagt til Solhov, og innenfor en høytidelig ramme ble også «hjelperne» med Marius Grønnvoll i spissen, presentert for publikum. Store deler av også den filmen ble spilt inn i Lyngen og deler av filmteamet var forlagt på Solhov under innspillingen. Så … hvorfor ikke legge premiereforestillingen for den nye Baalsrud-filmen til Solhov?