Et budsjett etter hodet eller hjertet?

leserbrev

Vi engasjerer barn og ungdom i alderen 10-24 år. Det er også mange voksne (mange av dem har også hatt egne karrierer i 4H) som jobber aktivt for å opprettholde et bredt og lett tilgjengelig tilbud for klubbens medlemmer. Reinrosa 4H jobber for å ha et allsidig tilbud som kan favne alle. Lykkes du ikke innen fotball eller ski, skal du lykkes i Reinrosa!

I Rotsund i Nordreisa har vi en 4H-klubb som har 37 medlemmer. Reinrosa 4H er en liten klubb i ei lita bygd, med en stor aktivitet. Vi tør faktisk påstå at det ikke er mange som har vokst opp i denne bygda som ikke har vært medlem av klubben vår. Dessuten har vi mottatt prisen for fylkets beste 4H-klubb 10 ganger i løpet av klubbens 41-årige historie.

Det er med mistro vi mottar beskjeden om at 4H Norge skal miste støtte på drøye 7 millioner, om regjeringen får gjennomslag for sitt forslag til budsjett.

Oppgaver og prosjekter velger medlemmene selv. Styret i klubben består av barna og ungdommene selv som også har ansvar for å utforme klubbens aktiviteter. Aktiviteter som spenner fra fotografering til fangst og fiske. Mottoet til 4H er at man skal lære ved å gjøre.

Vi har mange gode samarbeidspartnere i nærområdet som også legger til rette for at klubben skal kunne tilby varierte aktiviteter slik at alle kan finne noe interessant. Medlemmene har også god mulighet til å delta på regionale, nasjonale og internasjonale kurs i regi av 4H sentralt. Alle medlemmene som fullfører hele løpet og mottar plaketten til 4H har da fått nyttige erfaringer fra organisasjonsarbeid og mange får også god kjennskap til styrearbeid.

Reinrosa ønsker også å være en bidragsyter for hele bygda. Vi har faste tilbud til bygdas øvrige innbyggere som eldretreff, kystdag, Sankthansfeiring for alle, i tillegg til at vi hjelper til med å holde kirkegården fint pyntet om sommeren. Høstfesten som er avslutninga på 4H-året trekker både unge og gamle fra bygda. Her har vi café, underholdning i regi av medlemmene og utstilling av den enkeltes prosjekter.

Fordi Reinrosa er en liten klubb er vi helt avhengig av frivillig arbeid, men vi er også veldig avhengig av den hjelp og støtte vi får fra fylkeskontoret 4H Troms. Kuttes det i støtten til 4H nasjonalt vil dette selvfølgelig gå ut over dette tilbudet.

I tillegg vil dette uforståelige kuttet kunne føre til økning av kontingenten for medlemmene. Dette vil igjen føre til at noen kanskje ikke har råd til å la ungene være med på våre tilbud. Dermed vil vi ikke blir det lavterskeltilbudet vi ønsker og streber etter å være.

Vi håper inderlig at stortingets medlemmer opptrer med et klart hode og kanskje finner et varmt hjerte, at de fortsetter å støtte flinke hender over hele landet. Trivsel, aktivitet og mestring fører som kjent til en god helse.

-Ikke kutt i bevilgningene til 4H!