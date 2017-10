Tiden er moden

leserbrev

Ser i avisa tirsdag der Geir Varvik fremfører det positive ved en bane til Skibotn og med muligheter for å koble Tromsø og Narvik opp mot denne banen.

Det er jo over mange år arbeidet med en mulighet for å føre bane til Skibotn og underlig er det liten og ingen drahjelp fra kommunene i Nord Troms. Tornedalsrådet ved Hanne Bråten gjorde en fantastisk innsats, og jeg må jo spørre om det ikke er mer interesse for å få dette til når regionen ikke trår til med støtte, da hele regionen vil få en betydelig oppsving når det gjelder næringslivsutvikling.

Hele Nord-Norge har behov for å transportere store mengder med blant annet oppdrettsfisk og hvitfisk miljøvennlig, det er det fremtiden trenger. Kommer ikke mesteparten av varer vi handler på butikk fra sør som i dag går på bil. Kostnadsmessig er jo transport på bane en form for transport som er langt billigere enn på bil. Jeg er jo sikker på at også turisme/persontransport vil bli benyttet av en bane som knyttes til Nord-Norge. Hva er det som gjør at denne banen til nord ikke er blitt realisert når vi minutt for minutt fikk se at i sør så er det bane til mange kriker og kroker, det er utrorlig kor mange baner det er i sør og i tillegg byløsninger vedrørende trikk og bane.

Min oppfordring er til alle ordførere i nord at nå er tiden moden og forlange en satsing på bane til Nord Norge. I tillegg så er fylkeskommunen representert med dyktige representanter fra regionen som må på banen.

Nå må vi ta signalene som Finland sender vedr.bane og styre det bort fra Kirkenesløsningen til Troms.