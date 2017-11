Frp truer norske fiskere

leserbrev

I norsk fiskeripolitikk har det vært et viktig prinsipp at det er aktive fiskere som kan ha kvoter og drive fiske. Vi har lover som sikrer dette prinsippet.

Nå har Per Sandberg åpnet for at en eier av en fiskebedrift kan få lov til å drive fiske. Fiskernes organisasjoner er entydige i sin kritikk av Sandberg og regjeringa.

Liberaliseringen av retten til å fiske kan ha store konsekvenser. Det vil bli lettere for utlendinger å drive fiske og ha fiskerettigheter i Norge.

Stortinget har slått fast at fisken tilhører det norske folk i fellesskap. Da kan Senterpartiet ikke godta at Per Sandberg og Fremskrittspartiet gjennom enkeltvedtak undergraver dette.

Jeg trodde Frp var opptatt av å sikre norske fiskere og norsk kontroll over fisken vår. Per Sandberg og Frp bruker makta si til å åpne for at norske fiskerettigheter havner på utenlandske hender.