Kjære kunde! Du må våkne!

leserbrev

Julehandelen er straks i gang. Internett har for mange blitt et naturlig sted å gjøre innkjøp. Kjedene gjør seg klar til tidenes Black Friday-salg og noen kjører også Cyber Monday-salg – og alt dette bare i november!

De små nisjebutikkene er ikke rustet for å drive med prisdumping og gigasalg.

Julehandelen er en viktig del av livsgrunnlaget til mange butikker. Dersom du trives i hyggelige sentrumsgater og liker å titte innom en unik butikk eller to? Ja, så må du faktisk tenke deg litt om når det gjelder handlevanene dine. Kanskje du sparer en hundrelapp eller tre på årets Black Friday-salg, men da må du vite litt om hvilke muligheter du kan gå glipp av i fremtiden.

Ville dine handlevaner endret seg bare ørlite grann hvis du husket på at dine valg i dag, avgjør hvilke valg du får mulighet til å ta i fremtiden? Hvis det kun blir internett og kjedebutikker du kan velge fra?

Hvor skal du da få unike handleopplevelser? Det er kanskje ikke så viktig for deg. Men hvis du tenker på det i et litt større perspektiv er jeg sikker på at du setter pris på mangfold og valgmuligheter! Jeg tror ofte folk flest gjør innkjøp på «autopilot» og velger det vi tror er lettvinte løsninger, uten å tenke konsekvenser.

De små nisjebutikkene drives av mennesker som gløder og brenner for det de gjør, men de blir små og ubetydelige sammenlignet med de store kjedene og internett. Vit at dine handlevaner har betydning – ikke bare for utvalget du får, men for ekte mennesker som driver med verdiskaping gjennom butikkdrift i byens lokaler. Det er lys i vinduene og stemning der du liker å ferdes.

Bli med på nisjebutikkens dag, 25.11.17 – også inspirert av amerikanske tradisjoner, nemlig aktiviteten Small Business Saturday – oppsøk din lokale nisjebutikk for en hyggelig handel.