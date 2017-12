DAB+ til ergrelse og forbannelse

leserbrev

Den 1. verdenskrig stanset den 11.11.1918 klokken 11 og FM-bandet i Troms og Finnmark slukkes den 13.12.2017 klokken 11.11.

Det er 99 år siden 1. verdenskrig stoppet og fredsforhandlingene startet i Versailles utenfor Paris.

Vi som elsker radio i bilen er satt like langt tilbake etter den 13.12. klokken 11.11.

Jeg har kjøpt en DAB+ bilradio og fått den montert av Harilla Bil i Tromsø til en totalkostnad på kr. 4.900.-.

De 49 hundrelappene kunne jeg ha laget papirfly av og hadde en papirfly konkurranse i fjæra på Solheim Fritidsgård. «Hvem kaster «100 lapps flyet» lengst ut på Ullsfjorden»

No signal

Jeg har hatt DAB+ radioen i bilen i en uke og prøvd den fra Tromsø til Svensby og mellom Jægervatnet og Lyngseidet.

På 90 prosent av strekninga kjem det ut av høyttalerne: «No signal»

I de få sonene der det kjem anna lyd ut av de samme høyttalerne må man skru lyden opp flere hakk i forhold til radiosignalene av FM radioen – som er intakt ei uke til.

DAB er en gammel teknologi som blir påtvunget oss radio lyttere i bil som ikke virker.

Nå vil du si at det finnes andre måter å få radio i bil på – og det er greitt det – men jeg trudde jo at man med overgang til DAB i bilen skulle få et utall av kanaler å lytte til – og det har vi fått - bare det at det er «NO SIGNAL».

Tilbake til 11.11 1918

Den fungerer i Tromsø sentrum og i tett befolkete områder – men for oss i Lyngen og mer grisgrendte strøk av vårt langstrakte land så er det å bli satt tilbake til den 11.11. 1918 klokken 11.

Men så kan du si – det er jo bare å flytte til mer sentrale områder – enn Lyngen – og det er sant nok. Ikke har vi grendeskolen, nærbutikken, det lokale postkontoret, lensmannskontor og snart har vi ikke NAV-kontor heller – og veiene er heller ikke noe å skryte av.

Så kjære dere i Norges større sentra: Proletarer og kamerater foren eder og så kjem vi i samla flokk.