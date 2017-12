Lavere bilavgifter er god klimapolitikk

leserbrev

Derfor har vi i alle år vært opptatt av å redusere bilavgiftene i Norge. Gjennom våre år i regjering har vi redusert bilavgiftene med over 1,5 milliarder kroner. Resultatene viser at dette er politikk som fungerer.

Nybilsalget for november bekrefter dette. Tallene viser at gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler er stadig fallende. I november 2017 var dette tallet på 81 g/km. Det er 7 g/km lavere enn på samme tid i fjor. Dette viser at Norge ligger langt foran EUs mål om 95 gram CO2 per kilometer innen 2020.

FrP i regjeringen har vist at det beste virkemiddelet for fremme en moderne, trygg og miljøvennlig bilpark er lavere avgifter og billigere biler for folk flest. Dette beviser at en god klimapolitikk ikke handler om å gjøre hverdagen dyrere og vanskeligere for folk flest, snarere tvert i mot. Fremskrittspartiet er av den oppfatning av at gulrot fungerer bedre enn pisk. På den måten kan vi ha to tanker i hodet samtidig. Bra for miljøet, og for lommeboken til helt vanlige folk.