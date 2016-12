Dagbladets papiravis blir dyrere og mindre fersk

– Det er klart at vi kommer til å kutte utgaver når det ikke lenger er forretningsmessig grunnlag for det, men det er ingen konkrete planer om det. Vi gjør fortløpende vurderinger. Eventuelle kutt vil skje et stykke fram i tid, sier sjefredaktør John Arne Markussen til Nettavisen.

Avisen setter altså opp prisen på papiravisen med 5 kroner til 35 kroner fra nyttår. Samtidig flyttes deadline fram fra klokken 21 i dag til klokken 18. Resultatet blir en avis som ikke får med seg nyhetene fra kvelden før.

– Avisens funksjon i dag er ikke nyheter. Den har en helt annen funksjon. Nyheter i dag er digitalt, sier Markussen videre.

Han understreker at papiravisen foreløpig går godt økonomisk, men sier samtidig at det på et eller annet tidspunkt vil komme en frekvensendring. Det vil i så fall bety bemanningskutt. (©NTB)