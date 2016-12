Mann siktet for fem voldtekter i Tysfjord-saken

En mann i slutten av 40-årene ble pågrepet 6. desember av politiet på Bardufoss. Dagen etter ble mannen i Salten tingrett varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon. Begrunnelsen for varetektsfengslingen er faren for bevisforspillelse.

Mannen er siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold, opplyser politiet i en pressemelding.

– Pågripelsen er den første i den såkalte Tysfjord-saken, så vidt jeg vet, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt til NRK.

Den siktede mannen er bosatt i Tysfjord. Det er fire fornærmede i saken, som alle er kvinner. Disse er i dag i alderen 18 til 81 år. Den yngste var under 14 år da overgrepene fant sted, opplyser politiet. Politiet utelukker ikke at det kan være flere fornærmede i saken.

– Dette er en krevende etterforskning fordi det dreier seg om hendelser som har pågått over flere år og strekker seg tilbake i tid. Politiet har ingen grunn til å tro at det er flere gjerningspersoner i denne konkrete saken, men ser ikke bort fra at det kan komme pågripelser i noen av de andre sakene som ligger i Tysfjord-komplekset, sier Løkkebakken. (©NTB)