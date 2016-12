Åpne dører i Eirik Jensen-saken

Borgarting lagmannsrett skriver i sin kjennelse at vilkårene for å ta begjæringen om lukkede dører under forklaringene fra de to tiltalte til følge, ikke er oppfylt.

Spesialenheten for politisaker ba om lukkede dører under hele forklaringen til Jensen og under deler av forklaringen til den medtiltalte narkotikasmugleren, Gjermund Cappelen, når den omfattende straffesaken starter i Oslo tingrett på nyåret. Tingretten avviste begjæringen, og Spesialenheten anket kjennelsen til lagmannsretten.

Spesialenheten mener det er fare Cappelen og hans families liv og helse dersom det blir kjent at han har gitt informasjon til politiet.

Eirik Jensen vil ha åpne dører under sin forklaring, mens Gjermund Cappelen har støttet Spesialenhetens begjæring om lukkede dører.

Narkotika- og korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen begynner i Oslo tingrett 9. januar. Det er satt av hele 16 dager til forklaringene til de to tiltalte. (©NTB)