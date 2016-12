Fagforeninger frykter at Super Puma får fly igjen

I april mistet 13 mennesker livet da et Super Puma-helikopter styrtet ved Turøy i Hordaland. Det ble innført flyforbud for helikoptertypen, men i oktober ble forbudet opphevet av EUs flysikkerhetsetat. Fagforeningene frykter at norske myndigheter skal gi etter og oppheve forbudet også her hjemme, skriver Stavanger Aftenblad.

«Fagforbundene som organiserer oljearbeidere offshore står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR-oppdrag på norsk sokkel», heter det i en felles uttalelse fra SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Lederne, NITO, Tekna, DSO, El og IT og FLT.

Statoil sa nylig at selskapet ikke ønsker å bruke Super Puma, selv om flyforbudet skulle bli opphevet. «Forbundene forventer at de andre oljeselskapene inntar den samme holdningen», står det uttalelsen. De mener det vil være et «signal om at den opplevde sikkerheten til passasjerene tas på alvor».

Havarikommisjonen har ennå ikke levert de endelige funnene fra granskningen av Turøy-ulykken. (©NTB)