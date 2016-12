Langer dømt for metadonsalg til Cappelen

Mannen ble pågrepet på Gardermoen i april i år. Han hadde kommet i kontakt med Cappelen gjennom en felles bekjent, og flere ganger solgt metadon til Cappelen for 300 kroner flasken. I august i år ble 45-åringen dømt til sju måneders fengsel i Asker og Bærum tingrett, skriver Dagbladet.

Da politiet slo til mot Cappelen 19. desember 2013 fant de i tillegg til to millioner kroner i kontanter, klokker verdt om lag to millioner, smykker og vesker til halvannen million, også 114 flasker med metadon.

Metadonet blir et tema i rettssaken mot Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen som starter i Oslo tingrett 9. januar. Etter det Dagbladet erfarer vil Jensens forsvarere belyse Cappelens behov for metadon og hans helsetilstand i ukene etter at han ble varetektsfengslet. Ifølge Dagbladet skal Cappelen i denne perioden ha bestemt seg for å dra Jensen inn i sitt hasjimperium.

Etter det avisen erfarer vil forsvarerne i retten stille spørsmål ved om Cappelen inngikk en form for avtale med politiet, og om han hadde rus- og abstinensproblemer før han begynte å forklare seg om Jensen. Jensens forsvarere John Christian Elden og Arild Holden ønsker ikke å kommentere saken.

I Asker og Bærum tingrett forklarte Cappelen at han slet med rusmisbruk fra 1990-tallet, og at han fra 2005 brukte metadon for å kontrollere misbruket. (©NTB)