Oslo Børs ringer julen inn i pluss

Mest omsatt på formiddagen lille julaften er Statoil. Det sedvanlige børslokomotivet faller imidlertid med 0,2 prosent. Blant børsens øvrige tungvektere faller Telenor med tilsvarende, mens Norsk Hydro faller med 0,6 prosent. Orkla stiger med 0,3, Yara med 0,1 og DNB med 0,2 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen stiger Lerøy Seafood Group med 2,3 prosent, fulgt av Aker og Marine Harvest. Begge stiger med 0,1 prosent.

Opera Software faller med 1,9 prosent og Nordic Nanovector med 1,1 prosent.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa åpner fredagen noe forskjellig. CAC 40 i Paris stiger like mye som Oslo med 0,13 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt stiger med 0,10 prosent. I London faller FTSE 100 med marginale 0,03 prosent.

Oljeprisen faller fredag og et fat nordsjøolje omsettes for 54,6 dollar, mens et fat med amerikansk lettolje handles for 52,5 dollar. (©NTB)