Flere pasientklager og større erstatninger

De som ikke får medhold hos NPE kan gå videre til Helseklage, tidligere kjent som Pasientklagenemnda. Her har behandlingstiden økt betraktelig parallelt med at flere klager på feilbehandling, skriver Aftenposten. I 2003 brukte nemnda 5,5 måneder på en sak, mens statistikken viser at det nå tar 18 måneder. I realiteten er situasjonen enda verre.

– Fordi vi nå har mange uerfarne saksbehandlere, hoper vanskelige saker seg opp. Den reelle behandlingstiden er i dag rundt 22 måneder, som vi opplyser klagere om i brev. Dette er et gjennomsnitt, noen saker tar enda lengre tid, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Helseklage.

Hos NPE har behandlingstiden ligget stabilt på rundt to år i gjennomsnitt.

Rundt en tredel får medhold i første instans. De får i gjennomsnitt 750.000 kroner i erstatning, og de samlede utbetalingene er på over 1 milliard kroner hvert år.

Mange av dem som klager på størrelsen på erstatningen, ender opp med å få mer. I 2012 førte hver femte klagesak til økt utbetaling. I år ligger det an til at halvparten får økt utbetalingen. (©NTB)