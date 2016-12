Kolonnekjøring og stengte veier mens Urd herjer

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for hele Sør-Norge, grunnet kraftig vind, snø og snøfokk i forbindelse med ekstremværet Urd. Statens vegvesen har bedt folk om å la bilen stå, med mindre det er absolutt nødvendig å kjøre 2. juledag.

De to eneste fjellovergangene mellom øst og vest som er åpne, er E16 over Filefjell, og E52 over Hemsedalsfjellet. På begge veier er det kolonnekjøring.

E134 over Haukelifjell, samt riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 15 over Strynefjellet, riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli og riksvei 7 over Hardangervidda er alle stengt på grunn av uværet.

Riksvei 555 over Sotrabrua er stengt for store kjøretøyer.

Flere mindre fylkesveier på Sør- og Sørvestlandet er også stengt på grunn av uværet. (©NTB)