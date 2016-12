Tre til sykehus etter snøscooterulykke i Karasjok

De skadde er sendt til sykehus med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent, opplyser Finnmark politidistrikt på Twitter.

Alle de skadde er under 16 år, deriblant fører. Politiet opplyser at ingen av dem har førerkort for motorklassen, og at det derfor opprettes sak.

Sea King-helikopter ble tilkalt til ulykkesstedet og sendt til Karasjok, men på grunn av dårlig vær ble det sendt videre til Lakselv, hvor ambulansen kjører til, skriver NRK.

Der blir det tatt en ny vurdering om personene skal sendes videre med helikopter til enten Tromsø eller Hammerfest.

Politiet varslet om ulykken 13.23 mandag ettermiddag. (©NTB)