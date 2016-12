Bensin kan bli opptil en krone dyrere neste år

Bilistene får fra 1. januar kjenne de økonomiske følgene av statsbudsjett-kompromisset. Generalsekretær i interesseorganisasjonen Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise Nøstvik sier det blir en trippeløkning i avgiftene med økning i veibruksavgift, CO2-avgift samt merverdiavgift. På den måten øker bensinprisen 34 øre med moms, og diesel 55 øre, skriver E24.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets sier det er fire variabler som spiller inn for drivstoffprisene. For det første er oljeprisen ventet å stige, deretter stiger også raffineringsmarginene. Saltvedt forklarer at det skjer når etterspørselen etter olje øker. For det tredje slår kronekursen inn, og til sist er det lokal priskonkurranse, hvor pumpeprisene kan variere med flere kroner i samme område.

– På grunn av alle variablene er det vanskelig å si akkurat hvor mye de vil stige, men jeg venter de vil stige sikkert nærmere én krone, sier Saltvedt til E24. (©NTB)