Mann dømt for å ha skrevet om overgrepsfantasier

Mannen har forklart at ingenting av det han skrev har skjedd i virkeligheten, noe retten ikke betviler. Tekstene straffbare uansett, konkluderer retten, ifølge Aftenposten.

54-åringen ble av Borgarting lagmannsrett dømt til 60 dagers betinget fengsel ettersom å fremstille seksuelle overgrep mot barn, enten det er filmer, bilder eller bare tekst er straffbart.

Ifølge dommen har mannen brukt nettstedet gaysir.no til å komme i kontakt med personer og tilbød dem å begå overgrep mot barn ned i fireårsalder. Han skrev også at han har barn som sexslaver som han gjerne vil dele med andre menn, og at han har «kjøpt» en sju år gammel jente fra Thailand.

Mannen, som i retten forklarte at han selv var et overgrepsoffer, er også tidligere dømt for framstilling av overgrep mot barn. (©NTB)