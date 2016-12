Norge gir mest i humanitær bistand

Det skriver Høyres stortingsrepresentant Sylvi Graham (Akershus) i en pressemelding. Ifølge henne er det humanitære kriser rundt om i verden som fører til det høye bistandsnivået.

– Over 125 millioner mennesker verden over har akutt behov for humanitær hjelp på grunn av krig, sult og fattigdom. Sivilbefolkningen i Aleppo påføres stadig større lidelser som følge av krigen og partenes brudd med humanitære prinsipper, og i Sør-Sudan er kun 40 prosent av FNs nødhjelpsappell finansiert. Det er med dette som bakteppe at regjeringen i samarbeid med KrF og Venstre har styrket den humanitære bistanden substansielt, sier Graham, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Hun trekker spesielt fram at regjeringen siden 2013 har doblet bistanden til global utdanning.

– Over 25 prosent av ungdommene i verden er arbeidsledige. Hvis ikke skolesektoren rustes kraftig opp, vil 1,5 milliarder mennesker i 2030 kun ha barneskoleutdanning, sier Graham. (©NTB)