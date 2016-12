Siktelsen skjerpet til drapsforsøk etter vold mot kvinne i Moelv

Det er opplysninger som har framkommet under etterforskningen som førte til at politiet nå mener mannen mest sannsynlig hadde til hensikt å drepe kvinne – eller at han skjønte at volden han utsatte henne før ville kunne føre til at hun døde. Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte at saken etterforskes som et drapsforsøk.

Det var 8. desember at en kvinne i slutten av 20-årene ble funnet blodig på gaten av forbipasserende like ved Kilde skole i Moelv. Hun var blitt knivstukket en rekke ganger og hadde omfattende skader flere stedet på kroppen. Ifølge avisen er hun fortsatt til behandling på sykehus.

Både offer og mistenkt har somalisk opprinnelse, og politiet opplyser til Ringsaker Blad at de to hadde et forhold.

Den siktede mannen har sittet varetektsfengslet siden 10. desember med brev- og besøksforbud. (©NTB)