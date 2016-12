Støre vil ikke særbehandle Lofoten

– Det må være en gjenkjennelighet i hvordan vi vurderer dette området slik vi vurderer andre områder hvor en regions muligheter og sårbarhet veies ut ifra de kriterier vi gjør andre steder langs kysten. Det er uheldig å ta et område ut og si at her gjelder det helt særegne kriterier, sier han i et intervju med Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark har sagt nei til å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det samme har LO-forbundene Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Handel og kontor. Nordland Ap har årsmøte i mars, og deretter er det landsmøte i Arbeiderpartiet til våren.

– Det er ikke noe tvil om at det er stort engasjement for området Lofoten og Vesterålen om fisk, miljø og andre næringer opp mot olje- og gassindustrien. Det skal vi lytte til. Det vil veie inn i de avgjørelsene Ap skal ta, sier Støre. (©NTB)