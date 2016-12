Børsen klatrer mot ny milepæl

Sluttnoteringen onsdag lå bare et drøyt halvpoeng under rekorden, som ble satt 12. desember. Hovedindeksen var imidlertid over dette nivået i løpet av handelsdagen onsdag.

Stigende oljepris, som smittet over på oljerelaterte aksjer, tilskrives mye av æren for børsoppgangen på en ellers stille børs. Blant selskapene som trakk børsen opp, var onsdagens vinner, PGS, som hadde en kursøkning på 4,66 prosent, samt DNO (+3,22) og Aker BP (+1,45).

Nordsjøoljen gikk onsdag ettermiddag for 56,41 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 54,16 dollar. Begge prisene 50-60 cent over nivået et døgn tidligere.

Dagens mest omsatte aksje, Statoil, steg 0,76 prosent i verdi. Telenor (-0,23) og Marine Harvest (+0,13) følger på omsetningstoppen.

I Europa var bildet noe blandet. FTSE 100 i steg 0,47 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt var ned 0,07 og CAC 40 i Paris falt 0,13 prosent. (©NTB)