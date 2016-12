Eksadvokat tiltalt for underslag fra dødsbo

Lillesand (NTB): En 46 år gammel mann må møte i Aust-Agder tingrett 25. januar, tiltalt for underslag av en stiftelse for bevegelseshemmede og for å ha stjålet fra et dødsbo mens han praktiserte som advokat.