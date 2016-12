To kvinner etterlyst etter boligbrann i Porsgrunn

– De to kvinnene forlot huset i en mørk bil, muligens en Audi, like før brannen startet. Det er en egen utleiedel i huset og de to kvinnene kan være leietakere der, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Han sier politiet først og fremst ønsker å komme i kontakt med kvinnene for å høre om alt er i orden med dem.

Nødetatene rykket ut til brannen i Grensegata like før klokken 7.30. Det ble raskt klart at det ikke var personer i huset.

I 9-tiden var brannvesenet i gang med etterslukking. Det ble aldri nødvendig å evakuere nabohus.

Politiet i Telemark har varslet kolleger i Vestfold om de to kvinnene som kjørte fra huset. Ettersom kvinnene er av utenlandsk opprinnelse, holder politiet oppsyn med både Sandefjord lufthavn Torp og fergesamband i Vestfold. (©NTB) (©NTB)