Mann tiltalt for vold mot tre år gammel sønn

Mishandlingen av sønnen skal ifølge tiltalen ha foregått fra sommeren 2008 til og med september 2012. Da voldsutøvelsen skal ha startet opp, var sønnen bare tre år gammel, skriver Rogalands Avis.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 16. januar neste år, og retten har satt av to dager til behandlingen.

Ifølge tiltalen skal mannen flere ganger ha slått sønnen med flat eller knyttet hånd i ansiktet og i magen. Han skal også ha holdt sønnen fast og ristet ham. 41-åringen er i tillegg tiltalt for å ha sparket sønnen, dratt ham i øret og kommet med nedsettende kommentarer om at han var dårlig på skolen. Han skal også ha utøvd vold mot en kjæreste mens sønnen var vitne til voldsutøvelsen.

41-åringen forsvares av advokat Inger Marie Sunde, som sier til Rogalands Avis at hennes klient på ingen måte erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Jeg er forundret over at en slik sak har blitt liggende så lenge hos politiet. Slik jeg ser det, skaper dette en fare for rettssikkerheten, sier Sunde. (©NTB)