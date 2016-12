Stor snøskredfare på Svalbard også fredag

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er snøskredfaren for fredag på nivå 4 – som tilsvarer stor fare for snøskred. Dette er samme nivå som torsdag, men er fredag begrenset til den sørlige regionen. For region øst og vest er snøskredfaren redusert til nivå 3 – betydelig.

Til sammen ble 58 personer evakuert fra Nybyen like sør for Longyearbyen onsdag formiddag.

– Evakueringen opprettholdes da det ikke er noen endringer i situasjonen, opplyste kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard til NTB torsdag formiddag.

Fjellsidene ved Nybyen har på grunn av værforholdene ikke latt seg sjekke ordentlig, men etter at det er blitt gjort og tilbakemeldinger er blitt gitt til NVE, vil det bli tatt en ny vurdering rundt klokken 14 torsdag ettermiddag.

– Tilbakemeldingen fra NVE vil være utgangspunktet for hva vi gjør videre, sier Carlsen. (©NTB)