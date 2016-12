Oslo Børs faller etter rekordnotering

Omsetningen den første halvtimen på årets siste handledag var svært lav, bare 270 millioner kroner.

2016 har vært et godt år for aksjeeierne på børsen. Verdien på aksjene har i år steget med over 12 prosent.

Telenor og Yara er fredagens tapere blant de mest omsatte med et fall på henholdsvis 1 og 0,9 prosent. Vinnerne er biotekselskapet Nordic Nanovector som stiger 2,6 prosent og seismikkselskapet PGS som går opp 0,9 prosent.

Det er små utslag på de viktigste europeiske indeksene. FTSE 100 i London steg 0,2 prosent fredag formiddag, mens CAC 40 i Paris gikk ned 0,2 prosent, og det samme gjorde DAX 30 i Frankfurt.

Nordsjøoljen ble fredag formiddag omsatt for 57,1 dollar per fat på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje ble solgt for 54 dollar fatet. (©NTB)