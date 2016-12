Oslomann siktet for å ha forsøkt å voldta datteren

Mannen er også siktet for grov familievold, skriver Nettavisen.

– Min klient nekter straffskyld etter siktelsen. Det er ennå tidlig i etterforskningen, så vi får se hva som kommer etter hvert, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic.

Fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett er i tråd med det politiet ba om, fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, begrunnet med bevisforspillelsesfare.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Dette er en prioritert sak for politiet, også med tanke på at det skal gjennomføres tilrettelagt avhør av fornærmede, sier politiadvokat Rita Parnas ved Oslo-politiets seksjon for vold- og sedelighetsforbrytelser. (©NTB)