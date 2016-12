30.000 klager på søppelkaoset i Oslo

Klagene på den sviktende søppelhåndteringen har strømmet inn i desember og romjulen, skriver VG.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier hun er svært misfornøyd med situasjonen og innrømmer at antallet klager er for høyt.

– Dette har ikke vært bra nok. Innkjøringsperioden har vært altfor lang. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor har vi gjort alt det vi kan innenfor kontrakten for å iverksette tiltak som forbedrer situasjonen, sier hun til avisen.

Renovasjonsetaten har pålagt Veireno rettinger av avvik for mange millioner kroner og gitt selskapet dagsmulkter for 115 000 kroner.

Direktør Johnny Enger i Veireno AS sier mye sykefravær er årsaken til at klagene på manglende henting av papirsøppel har tatt seg opp i romjulen, men understreker at tendensen er at antallet klager har gått ned. (©NTB)