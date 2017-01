Mange innbrudd i Rogaland nyttårshelgen

– Sju innbrudd i løpet av et drøyt døgn er langt over snittet og det som er vanlig i løpet av en helg. Så dette er absolutt noe som er prioritert hos oss, sier operasjonsleder Egil Karlsen i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Lørdag var det to innbrudd og søndag var det fem. Politiet ser likheter mellom flere av dem og sier det kan være de samme personene som står bak.

– Tyvene skal ha brukt samme fremgangsmåte i flere av innbruddene. Blant annet er det gjentakende at de har brutt seg inn via et vindu på soverommet, sier Karlsen. (©NTB)