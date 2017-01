Mann (51) siktet for grove overgrep mot datter (7)

Mannen er siktet for grov voldtekt, skriver Nettavisen. Deler av grunnlaget for siktelsen er datterens egen forklaring. Også moren har forklart seg for politiet. Mannen ble like før julaften pågrepet av politiet på Romerike, men saken er overført til Oslo politidistrikt.

– Den siktede er ennå ikke avhørt, da det ikke har lyktes å få en tolk som snakker språket, sier politiadvokat Rita Parnas. Hun sier politiet ser svært alvorlig på saker med voldtekt av barn under 14 år.

– Disse sakene er noe av det mest alvorlige vi kommer borti. Strafferammen på 21 år, og at han nå er varetektsfengslet, sier også noe om alvoret.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud 22. desember.

Hvordan mannen stiller seg til siktelsen er ikke kjent. Nettavisen har gjort flere forsøk på å få kontakt med siktedes forsvarer, uten hell. (©NTB)