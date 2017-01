Ap åpner for å skyte mer ulv enn regjeringen

I Hedmark Høyre er det opprør etter at miljøminister Vidar Helgesen før jul valgte å forkaste vedtakene fra de regionale rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 32 ulv. Aps energi- og miljøtalsmann på Stortinget, Terje Aasland, sier til VG at Ap kan åpne for flere fellinger av ulv enn det regjeringen nå vil tillate.

– Jeg var overrasket over det høye tallet som nemndene tillot å felle. Men jeg var enda mer overrasket over det lave antallet som statsråden til slutt ville tillate, sier Aasland.

Onsdag møtes partiene bak Stortingets ulveforlik, Ap, Høyre, Frp og KrF, for å diskutere saken.

– Aps motiv for å inngå i ulveforliket på Stortinget var å få ned konfliktnivået i ulvesonen, mellom ulven på den ene siden og folk og husdyr på den andre. Det har regjeringen ikke klart, sier Aasland. (©NTB)