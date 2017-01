Ingen løsning på Høyres ulvefloke

Representanter for Hedmark Høyre møtte tirsdag statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på Statsministerens kontor, uten at det førte til noen avklaring på den betente ulvestriden i partiet.

– Det er ikke noen nye konklusjoner eller forslag til vedtak etter dette møtet. Vi oppfatter at vi har blitt lyttet til og tatt seriøst, og at det skal jobbes med saken i dagene fremover, sier førstekandidat i Hedmark Høyre, Kristian Tonning Riise, til NTB.

– Vi har en klar forventning om at det må komme noen ytterligere avklaringer de nærmeste dagene. Vi håper våre innvendinger, som ble formidlet på møtet, blir tatt på alvor.

Verken Solberg eller Helgesen ønsket overfor NTB å kommentere saken etter møtet.

Hedmark Høyre har opplevd et ras av utmeldinger etter at Helgesen like før jul vendte tommelen ned for felling av fire ulveflokker i ulvesonen. (©NTB)