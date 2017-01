Statsministeren møter ulveopprørere i Høyre

– Denne saken er et være eller ikke være for Hedmark Høyre, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen til NTB.

Fylkeslaget hans har opplevd et ras av utmeldinger etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen like før jul vendte tommelen ned for felling av fire ulveflokker i ulvesonen.

Onsdag skal Helgesen møte de fire partiene som sto bak ulveforliket på Stortinget til samtaler om situasjonen som har oppstått. Men allerede i ettermiddag skal Helgesen og Solberg møte representanter for Hedmark Høyre på Statsministerens kontor.

– Vi forventer at regjeringen ikke gir én enkelt instans enerett på tolkning av lovverket. Vurderingen til Justisdepartementets lovavdeling er altfor snever. Den forholder seg kun til det såkalte skadepotensialet for beitedyr, ikke til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser, sier Gundersen.