Voldssak i Naustdal utsatt – foreldre møtte ikke

Voldssak i Naustdal utsatt – foreldre møtte ikke

Førde (NTB): Saken mot et norsk-rumensk ektepar som er tiltalt for vold mot barna, er utsatt etter at foreldrene ikke møtte opp da rettssaken startet i Fjordane tingrett tirsdag.