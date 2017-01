Ektepar innrømmer misbruk av au pair-ordning

I straffesaken som startet i Oslo tingrett tirsdag erkjente de tiltalte skyld på flere brudd på utlendingsloven, men de vedkjente ikke å ha brutt straffeloven ved å ha medvirket til at au pairene ga falsk forklaring da de søkte om oppholdstillatelse, skriver Dagens Næringsliv.

Blant de fire er en tidligere meglertopp med milliardformue.

Ifølge tiltalen skal ekteparene blant annet uriktig ha oppgitt at de kun hadde én au pair, at au pairen skulle delta på norskopplæring og at personen ikke skulle arbeide som hushjelp. Alle er tiltalt for å ha hjulpet en «utlending til ulovlig å reise inn i riket», såkalt simpel menneskesmugling, med en strafferamme på tre års fengsel. Milliardærens forsvarer Svein Holden sier begrepet menneskesmugling er misvisende.

– Dette er en sak som dreier seg om å ha hatt to au pairer samtidig, mens det kun er lov å ha én, sier Holden.

Alle er også tiltalt for å ha hjulpet en utlending til «ulovlig opphold i riket», og to av de fire tiltalte er tiltalt for å ha gjort bruk av utlendingenes arbeidskraft til tross for at disse ikke hadde arbeidstillatelse. (©NTB)