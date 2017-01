Frykter at personer er tatt av skred på Hovden

Politiet fikk melding om skredet klokken 13.01 onsdag. Nødetatene har rykket ut til alpinsenteret og har startet søk i området.

– Det er trolig en person som har utløst skredet, men vi har foreløpig ikke verifisert om vedkommende har kommet seg unna skredet. Vi jobber med det nå, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NTB.

Han forteller at alpinanlegget er åpent, men at politiet ikke har oversikt over hvor mange folk som var på stedet. Skredet skal være cirka 60 x 40 meter stort. (©NTB)