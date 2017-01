Mann siktet for dødsvold mot kona i Lørenskog

Kvinnen i 60-årene ble funnet død i ekteparets hjem i 14-tiden tirsdag. Hun skal obduseres onsdag, og politiet vil foreløpig ikke si noe mer om hva som har ført til at hun døde.

– Vi jobber videre med obduksjon, vitneavhør, tekniske og taktiske undersøkelser og annen etterforskning. Vi håper at obduksjonen kan gi oss flere svar, sier politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt til NTB.

Hun vil ikke kommentere hvilken type vold kvinnen ble utsatt for, eller om det ble brukt våpen. Den siktede mannen ble avhørt tirsdag kveld, men politiet vil ikke kommentere hva som kom fram i avhøret. De har ikke mistanke om at det var flere gjerningspersoner.

– Men det er ikke noe vi kan utelukke så tidlig i etterforskningen, sier Hansen.

Hun opplyser at de pårørende er varslet om dødsfallet. Politiet opplyser til Romerikes Blad at de tar sikte på å framstille mannen for varetektsfengsling fredag. (©NTB) (©NTB)