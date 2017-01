Alle evakuert etter brann ved asylmottak på Senja

Brannen oppsto i et bygg som ligger ved asylmottaket, skriver Nordlys. Brannen var under kontroll etter rundt 40 minutter, og klokken 2.15 opplyste politiet at brannen var slukket. Brannårsaken er ukjent.

Røykdykkere gjennomsøker mottaket, og beboerne blir flyttet til hotell for natten, opplyser Troms politidistrikt. Meldingen om brannen kom klokken 1 natt til torsdag.

Mottaket på Gibostad er for enslige, mindreårige asylsøkere, skriver Folkebladet.