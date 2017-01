Forbrukerrådet anbefaler å fylle tanken på torsdager

Organisasjonen vil ha flest mulig til pumpene for å skape konkurranse som kan bevege prisene. Derfor anbefaler den folk å være bevisst når prisene er lavest.

En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at omtrent alle vet at prisene på drivstoff går opp og ned gjennom uken. Opp mot seksti prosent vet at det er billigst å tanke søndag til mandag, mens bare ti prosent av de spurte oppgir at det er lav pris også torsdag.

Prisene på bensin og diesel svinger i et fast mønster gjennom uken. Men variasjonene mellom bensinstasjonene er likevel påfallende små, mener Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

– Det taler for at forbrukermakten bør slå hardere. Det er verdt å vite når det er billigst, og det må vi benytte oss av. Bare slik blir det reell konkurranse som kan bevege prisene, sier Instefjord.

Han sier prisene er lavest mandag morgen og torsdag morgen, men prisen stiger raskt etter bunnoteringene begge dager. Også Konkurransetilsynet har merket seg trenden. (©NTB)