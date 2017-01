«Løpende kontakt» i jakt på ulveløsning

– Det er tett kontakt mellom oss og Klima- og miljødepartementet om bistand fra ekspertise for å finne gode løsninger på dette, sier statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor til NTB.

– Jeg kan ikke gå mer konkret inn på hva dette innebærer enn at man jobber for å finne løsninger. Men det har vært løpende kontakt mellom de to hele tiden, sier han.

Ifølge Aanes pågår det et «intensivt arbeid» for å finne gode løsninger. (©NTB)