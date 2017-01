Ansatte i OSM Aviation får organisere seg

Avtalen anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg og legger til rette for representasjon og kollektiv forhandlingsrett for å heve standarder og arbeidsforhold, heter det i en pressemelding fra OSM Aviation.

– Vi er en nykommer i internasjonal luftfart, men vi er allerede verdensledende på vårt felt. Vi har nå ansatt 2.700 piloter og kabinmedarbeidere, og vi er opptatt av å tilby langsiktige og trygge arbeidsplasser for våre ansatte, sier administrerende direktør Espen Høiby.

Leder Petter Førde i Norsk Pilotforbund – som gjennom Parat er en del av ITF – understreker at avtalen ikke er en aksept for den type ansettelser som OSM praktiserer.

– Retten til å organisere seg er grunnlaget for et demokratisk samfunn, og som Nordens største pilotforening vil vi selvfølgelig organisere piloter som jobber i OSM. Samtidig mener vi denne måten å organisere bemanning på i et flyselskap kan skade sikkerhetsarbeidet, sier pilotlederen. (©NTB)