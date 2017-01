Johnny Brenna: – Eirik Jensen kan ha slurvet med administrasjonen

– Eirik Jensen var en dyktig feltarbeider og god på å kunne de kriminelle kodene, men mindre opptatt av administrasjon. Og det er ganske viktig for å holde ryggen fri, sier tidligere spaner Johnny Brenna til NTB.

På slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet jobbet Brenna sammen med den nå korrupsjonstiltalte politimannen. Jobben som politispaner og kildefører i kriminelle miljøer hadde i flere tiår blitt gjort uten formelle retningslinjer eller nevneverdig kontroll, men på slutten 1990-tallet endret dette seg.

– I 2000 hadde vi for første gang kurs i hvordan vi skulle behandle kriminelle informanter i politiet. I 2003 kom det en rimelig detaljert instruks for hvordan all kontakt med informanter skulle logges eller rapporteres, sier Brenna.

Han tror imidlertid at Eirik Jensen hang igjen i arbeidsmetodene han var blitt opplært til da han begynte i politiet. (©NTB)