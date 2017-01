SAS på liste over de tryggeste flyselskapene i verden

Airline Ratings overvåker og vurderer 425 ulike flyselskap – og utarbeider årlig en liste over de 20 tryggeste flyselskapene. Det er denne eksklusive listen SAS har kommet seg inn på.

– Det er en hyggelig bekreftelse og betyr at vårt sikkerhetsarbeid anerkjennes. Sikkerhet er en førsteprioritet hos oss, og jeg tror SAS får stor tillit på grunn av en intern sikkerhetskultur som også reflekteres ut til våre reisende, sier Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS, til Nettavisen.

Det er det australske flyselskapet Qantas som topper listen, noe de gjør for fjerde år på rad. Airline Ratings summerer opp resten av listen i alfabetisk rekkefølge: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, SAS, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines, Virgin Atlantic og Virgin Australia.

Nettstedet vurderer en rekke faktorer for å komme fram til listen, deriblant ulykkesstatistikk, flåtens alder og tilsyn.

Ifølge Aviation Safety Network inntraff 19 flyulykker der til sammen 325 mennesker døde i 2016. (©NTB)