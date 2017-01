Tre brødre i retten for gruppevoldtekt av 13-åring

Brødrene, som var 19, 20 og 24 år gamle da forholdene i tiltalen skal ha skjedd, har tidligere forklart at de ikke visste at jenta var så ung og nekter straffskyld. To av dem har også tidligere forklart at samleiet var frivillig, skriver Haugesunds Avis.

Rettssaken mot dem startet onsdag. Påtalemyndigheten mener de tre brødrene voldtok den 13 år gamle jenta etter tur gjennom en hel natt, men i retten torsdag forklarte brødrene at de ble lurt av jentene.

– De to 13 år gamle jentene lurte oss alle sammen, forklarte de tre tiltalte som mener jentene var ute etter sex– og erstatning.

Den ene jenta har innrømmet at hun fortalte at hun var 18 år, men har forklart at hun gjorde dette for å få dem til å kjøpe snus til seg.

Konstituert statsadvokat Marte Engesli mener de tre tiltalte likevel må ha skjønt at jentene var under 16 år. Seksuell omgang med personer under 16 år er straffbart, selv om det er frivillig. (©NTB)