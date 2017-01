Avgått leder: Odins soldater lagt ned

– Per dags dato har Soldiers Of Odin World Wide lagt ned virksomheten i Norge. Den ble stengt ned i går, sier Jan Tellef Aanonsen fra Arendal, som var leder for Odins soldater i Norge inntil han gikk av nylig, til NRK. Aanonsen, som har vært medlem av gruppa i ett år, mener at den sliter med mange problemer.

– Det har vært feil folk i gruppa. Mesteparten har blitt fjernet, men etter min mening er det fremdeles noen igjen, sier han.

Tidligere leder, Steffen Andre Larsen, tilbakeviser nyheten om gruppas nedleggelse.

– Det er tull. Jan trakk seg ut, noe han har gjort tidligere også. Vi trodde alt skulle ordne seg når han hadde fått roet seg, sier han. Ifølge Larsen har gruppa mellom 50 og 100 medlemmer i Norge. Han avviser ikke at han kan være aktuell som leder igjen, men mener det vil være uheldig for gruppa.

– Rullebladet mitt gjør at mitt navn ikke er bra å ha i lederrollen. Det vil bli brukt mot oss, men må jeg, så må jeg, sier han. (©NTB)